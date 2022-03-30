В Германии заявили о подготовке к любым сценариям из-за режима раннего предупреждения ЧС

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер написал в Twitter, что регулятор подготавливается ко всем вариантам развития событий из-за режима раннего предупреждения ЧС в стране.

«Министерство экономики поступило правильно, объявив режим раннего предупреждения. Целью было и будет предотвращение проблем с газовым снабжением Германии и Европы за счет экономии потребления и дополнительных закупок. Федеральное сетевое агентство призывает потребителей и промышленность внести свой вклад, а также готовится ко всем сценариям», — отметил он.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ не будет платить за поставки природного газа в российских рублях и объявил о введении в действие чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны РФ.