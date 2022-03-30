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Bloomberg: Индия может использовать СПФС при торговле с Россией

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Global Look Press

Правительство Индии рассматривает предложение России об использовании СПФС (системы передачи финансовых сообщений Банка России) для осуществления двусторонних платежей. Об этом сообщает Bloomberg.

Использование СПФС предполагает расчеты в национальных валютах с помощью российского аналога SWIFT, отметили в агентстве.

В публикации указали, что российские рубли будут передаваться в индийский банк, после чего конвертироваться в рупии. Аналогичный механизм будет действовать и в обратном направлении. Однако окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Представитель Мифина Индии отказался от комментариев по этому вопросу.

14 марта газета Mint со ссылкой на источники в индийском правительстве написала, что Индия и Россия могут перейти на юань как базисную валюту для создания механизма торговых расчетов в национальных валютах по схеме рупия-рубль.

Как отмечает издание, механизм торговли в местной валюте «имеет ключевое значение», так как Индия закупает у России продукцию в областях обороны и ядерной энергетики, а экспортирует в РФ фармацевтические, сельскохозяйственные и другие товары.

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