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Киев планирует в 1,5 раза поднять налог для работающих с Россией компаний

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Global Look Press

Власти Украины планируют повысить в 1,5 раза налоги для международных компаний, которые остаются на российском рынке. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики Данил Гетманцев, передает ТАСС.

Депутат уточнил, что концепция этого налога была согласована с Министерством финансов Украины.

Гетманцев уверен, что международные компании не будут обращаться в суд из-за решения об увеличении налогов на их деятельность на Украине, если такая мера все же будет введена.

Парламентарий добавил, что в настоящее время на украинской территории работают около 100 крупных международных компаний, который не хотят покидать российский рынок.

На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что украинские парламентарии готовят законопроект о дополнительном налоге для компаний, работающих с Россией.

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