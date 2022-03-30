Минпромторг сообщил о снижении продаж сахара на 21% в конце марта

Спрос на сахар в России начал снижаться и в конце марта его продажи снизились на 21%, по сравнению с аналогичным периодом февраля. Об этом пишут «Известия».

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в конце марта продажи сахара сократились на 21% по сравнению с последними днями февраля, когда торговля фиксировала ажиотаж, отметили в Минпромторге.

В ведомстве добавили, что уровень спроса на сахар должен прийти к нормальным показателям, после чего упадет еще ниже, так как люди закупились впрок. При этом сейчас наибольший спрос наблюдается в торговых сетях, в то время как в мелкой рознице сахар продают обычными темпами.

Источник издания на торговом рынке отметил, что полки в марте периодически были пустыми из-за того, что заводы отпускали товар по квотам, несмотря на то, что спрос вырос в несколько раз. Поэтому большинство ритейлеров попросту не успевали оперативно перестроить поставки.

Эксперты сошлись во мнении, что во времена кризисов около четверти населения всегда старались делать стратегические запасы продуктов длительного хранения. Эта тенденция есть во всем мире. Например, россияне стремятся закупать гречку и сахар. При этом, как только спрос повышается, цена на товар поднимается. Стоимость также может снизиться, но сейчас отрасль будет ждать осени, чтобы посмотреть, как изменится курс валюты после возобновления обращения доллара в стране.

Ранее в среду ритейлеры «О'Кей» и Auchan (сети «Ашан» и «Атак») направили в Федеральную антимонопольную службу уведомление о том, что больше не будут ограничивать наценку на сахар.