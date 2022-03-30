ФРГ предрекли резкий рост безработицы в случае эмбарго на газ и нефть из России

Член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель заявил, что введение запрета на поставки российских энергоресурсов приведет к серьезным экономическим и социальным последствиям в ФРГ, в том числе к резкому росту безработицы в стране. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению Кёрцеля, подобная дестабилизация может сильно препятствовать экономическому и социальному развитию всей Европы, не только Германии, и стало бы значительно меньше возможностей для принятия гуманитарных и миротворческих мер.

Кёрцель также усомнился, что этот метод как-то изменил бы политику России.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ не будет платить за поставки природного газа в российских рублях и объявил о введении в действие чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.

23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из РФ в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли.