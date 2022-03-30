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Украина может начать экспортировать продовольствие через Балтийское море

ABC: Еврокомиссия предложила специальные торговые маршруты между Украиной и Польшей

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Depositphotos

Еврокомиссия (ЕК) предложила организовать специальные торговые маршруты между Украиной и Польшей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанское издание ABC.

Меры предлагаются, чтобы попробовать сократить влияние конфликта на цепочку поставок сельскохозяйственной продукции.

Согласно данным газеты, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский подтвердил готовность организации устроить «зеленые коридоры», позволяющие Украине вести экспорт продовольствия и грузов через Балтийское море. Отправку предлагается начинать из польских портов.

Войцеховский обсудил данный вопрос с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

При этом предложенные ЕК каналы послужат для доставки продуктов питания из Европы на Украину, обратили внимание в ABC.

В настоящий момент неизвестно, когда могут быть достигнуты договоренности по доставке грузов между украинской и польской сторонами.

Ранее сообщалось, что Украина планирует создать резерв продовольствия на год.

Также на Украине назвали условие для подписания гарантий безопасности.

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