Япония разработала поправки к закону во избежание вывода активов РФ на фоне санкций

Япония разработала поправки к закону о правилах транзакций, чтобы РФ не смогла вывести ряд активов из-под санкций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NHK.

По информации телеканала, ограничения могут затронуть также обмен валют, включая криптовалюту.

В рамках поправок к закону предполагается, что не должны осуществляться переводы части активов в криптовалюты для вывода их из-под действия санкций. Делается это на фоне отключения части российских банков от системы SWIFT.

Ограничения коснутся переводов криптовалютных средств лиц и организаций, против которых ввели санкции. Еще криптовалютным биржам придется предварительно уточнять информацию о клиентах и адресатах транзакций.

Власти Японии ожидают, что парламент примет данный закон во время текущей сессии.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Также в Китае заявили, что санкции угрожают миру гуманитарными проблемами.