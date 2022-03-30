Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Под Улан-Удэ бывший контрактник напал на воинскую часть 11:18
Олимпийский чемпион ответил на вопрос об альтернативе Вяльбе на посту главы ФЛГР 11:17
Названа причина смерти зрителя на концерте в театре Российской армии... 11:11
Бельгийская художница научилась жить без рук и самостоятельно ухаживать... 11:04
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58
Минобороны РФ сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы 10:52
Коллектор назвал способ сократить долг на 50% 10:46
Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в «паутине... 10:45
В Германии ожидают обеднения граждан из-за ситуации на Украине 10:43
«Бавария» в конце матча с «Фрайбургом» играла с 12... 10:43

В Китае заявили, что санкции угрожают миру гуманитарными проблемами

Зампостпреда Китая при ООН: санкции создают в мире новые гуманитарные проблемы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Mike Segar/Reuters

Заместитель постоянного представителя Китая при всемирной организации Дай Бин заявил, что санкции серьезно повлияли на мировые финансовые рынки и будут создавать новые гуманитарные проблемы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, эскалация санкций серьезно негативно повлияла на финансовые рынки, на торговлю, продовольствие, она будет влиять на жизнь общественности и будет создавать новые гуманитарные проблемы.

«Развивающиеся страны составляют большинство в мире. Они — не стороны этого конфликта, их нельзя втягивать в конфронтацию, они не должны страдать от последствий геополитических столкновений между крупными державами», — сказал китайский дипломат.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайские власти намерены принять меры в ответ на антироссийские санкции, которые причиняют ущерб Китаю.

Он подчеркнул, что Китай будет предпринимать все необходимые меры и планирует твердо защищать законные права компаний и индивидуальных лиц КНР.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть