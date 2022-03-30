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Белоруссия запретила вывоз из страны муки, риса и макарон

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Правительство Белоруссии запретило на три месяца вывоз из страны риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, макаронных изделий. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на министерство антимонопольного регулирования и торговли республики.

«Данная мера введена в целях недопущения создания дефицита, а также соблюдения продовольственной безопасности страны», — сказано на сайте министерства.

Отмечается, что действие постановления не распространяется на товары, вывозимые в государства — члены ЕАЭС, а также для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам.

Также постановление не коснется товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС.

15 марта Россия ввела временный запрет на экспорт сахара и зерновых.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении временного запрета на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Аналогичная мера была введена в отношении поставок белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны.

Также вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала, что завизировала внесенные российским Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы государства сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также пшеницы, ржи, меслина, ячменя и кукурузы до 30 июня 2022 года.

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