Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Под Улан-Удэ бывший контрактник напал на воинскую часть 11:18
Олимпийский чемпион ответил на вопрос об альтернативе Вяльбе на посту главы ФЛГР 11:17
Названа причина смерти зрителя на концерте в театре Российской армии... 11:11
Бельгийская художница научилась жить без рук и самостоятельно ухаживать... 11:04
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58
Минобороны РФ сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы 10:52
Коллектор назвал способ сократить долг на 50% 10:46
Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в «паутине... 10:45
В Германии ожидают обеднения граждан из-за ситуации на Украине 10:43
«Бавария» в конце матча с «Фрайбургом» играла с 12... 10:43

Суд США отклонил апелляцию Дерипаски о снятии с него санкций

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Апелляционный суд американского округа Колумбия отклонил апелляцию бизнесмена Олега Дерипаски на решение окружной инстанции от июня 2021 года отклонить его иск к Министерству финансов США об отмене введенных против него санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление, размещенное в электронной базе суда.

« [Апелляционный] cуд решил подтвердить постановление окружного суда», — говорится в документе.

США включили Дерипаску и связанные с ним компании в санкционный список в апреле 2018 года. Основанием для введения санкций формально стали действия бизнесмена от имени высокопоставленных чиновников Российской Федерации.

Осенью прошлого года американский телеканал NBC сообщил, что в доме российского миллиардера Олега Дерипаски проходят обыски. Журналист издания Том Винтер предположил, что они могут быть связаны с предвыборной кампанией 45-го американского президента Дональда Трампа. В ФБР подтвердили, что бюро проводит санкционированную судом «правоохранительную деятельность» в доме, который СМИ связывают с Дерипаской.

При этом телеканал ABC News со ссылкой на источник сообщил, что обвинения со стороны правительства США против Дерипаски не выдвигались.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть