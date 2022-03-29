Магазины Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay закрылись России

Бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay закрыли магазины в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Данными брендами владеет польский ритейлер и производитель одежды LPP Group.

Отмечается, что компания завершила операции, необходимые для остановки работы магазинов в России и сегодня закрыла последний.

До этого LPP остановила поставки продукции в Россию, инвестиции, развитие сети и онлайн-продажи.

Ранее испанская компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и другими, прекратила торговлю в России в начале марта, закрыв все торговые точки и онлайн-магазин.

Также о временном закрытии бутиков объявили конгломерат LVMH, представляющий, в частности, модные дома Louis Vuitton, Loro Piana, Fendi, Givenchy и Dior, а также бренды Chanel и Hermes.