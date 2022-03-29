Макрон заявил Путину о невозможности платить за газ в рублях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, что платить за контракты по российскому газу в рублях невозможно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Беседа состоялась вечером 29 марта.

Ранее в Кремле сообщили, что президенты обсудили вопросы, связанные с переходом к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности в страны ЕС.

28 марта президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов с недружественными странами, которые ввели в отношении РФ санкции.

23 марта Путин в ходе совещания с правительством заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли.

Ряд стран заявили, для них оплачивать российский газ в рублях не проблема, в частности Молдавия и Болгария. Другие, к примеру Австрия и Германия, выступили против, ссылаясь на условия действующих контрактов.