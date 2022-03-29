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Оператор хорватского нефтепровода JANAF остановит прокачку нефти для Сербии

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Lucy Nicholson/Reuters

Оператор хорватского нефтепровода JANAF («Адриатический нефтепровод») заявил о приостановке прокачки сырой нефти для Сербии из-за санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

JANAF не работает напрямую на российском рынке, однако решение Совета ЕС об ограничительных мерах также включает договор о транспортировке сырой нефти, который оператор JANAF заключил с Нефтяной индустрией Сербии (65,15% принадлежат «Газпромнефти») — до 31 декабря текущего года.

«Данным договором зарезервированы транспортные мощности в общем объеме 3,2 миллиона +-10 тонн нефти, и он, если не произойдут изменения, не может быть далее реализован от 15 мая 2022 года и пока действуют ограничительные меры», — заявила компания.

Также Евросоюз решил объединить закупки газа, чтобы избежать конкуренции между странами на газовом рынке.

JANAF — часть нефтепровода Adria, который функционирует в Хорватии , Сербии и Венгрии с ответвлениями в Словению и Боснию и Герцеговину.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал возможный отказ от нефти и газа из России «выстрелом в ногу» для Европы.

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