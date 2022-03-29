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Польша введет запрет на импорт угля из России

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что страна намерена ввести запрет на импорт российского угля. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Варшава больше не может ждать соответствующего решения от Европейской комиссии.

«Ссылаясь на вопросы безопасности, мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России. Это будет вписано в закон», — сказал Мюллер.

Ранее сообщалось, что власти Польши решили отозвать свое согласие на заключение с Россией соглашения о поддержке и взаимной защите инвестиций.

Также стало известно, что в рамках антироссийских санкций польские власти начали блокировать средства на счетах, открытых в республике. По состоянию на 22 марта были заморожены 140 млн злотых (более 3 млрд руб.).

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