Курс доллара впервые с 25 февраля опустился ниже 83 рублей

Во время торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 25 февраля упал ниже 83 руб., а евро — ниже 93 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

По информации на 15:57 мск курс доллара снизился до 82,95 руб., падение составило 7,57%. Евро — до 92,95 руб., падение составило 3,77%.

Ранее курс доллара опустился ниже 84 руб., а евро — ниже 95 руб.

Накануне доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский рассказал о том, что современные курсы рубля к доллару и евро демонстрируют резкий переход к новой экономической реальности и некоторое ожидание дальнейшего развития событий.

Эксперт также сообщил, что курс рубля может резко снизиться в случае принятия решения о полном торговом эмбарго в отношении России, включая энергоносители, а также вывод РФ из долларовых расчетов.