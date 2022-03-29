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Цена нефти Brent уменьшилась более чем на 5%

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Lucy Nicholson/Reuters

Цены на фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE уменьшаются более чем на 5% и находятся на уровне $103,41 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

По состоянию на 15.45 мск, фьючерс на Brent достиг уровня $103,41 за баррель (-5,55%).

К 15.34 мск нефть Brent снижалась более чем на 6% и торговалась по $102,19 за баррель (-6,67%).

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия надеется обрести энергетическую – нефтяную и газовую – независимость от России в 2022 году.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас Москва работает над деталями поставок газа в недружественные страны за рубли. Однако если Европа откажется платить за ресурсы в российской валюте, то «Россия не станет заниматься благотворительностью».

До этого ОАЭ заявили, что рынок не выдержит без нефти из России, поскольку ни одно государство не сможет заменить эту страну в поставках.

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