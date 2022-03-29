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СберМобайл вышел на чистую прибыль по итогам 2021 года

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Оператор связи и IIoT решений СберМобайл, входящий в экосистему Сбера, отчитался о финансовых результатах по итогам 2021 года, сообщает пресс-служба компании.

Так, по итогам года компания вышла на чистую прибыль, которая составила 0,11 млрд. рублей. EBITDA в 2021 году составила 299 млн. рублей при выручке 2,51 млрд. рублей.

По словам генерального директора СберМобайл Руслана Гурджияна, прошедший год для компании стал результативным по реализации стратегии, адаптированной в коронакризис.

«Мы диверсифицировали продуктовый портфель на три основных направления, концентрируемся на наиболее перспективных сегментах и жестко управляем затратами. Компания продолжит инвестировать в развитие собственных платформ и импортозамещающих решений, что особенно актуально для наших клиентов. Бесплатная связь в подписке СберПрайм приобретает дополнительную социальную значимость, позволяя людям свободнее общаться и пользоваться привилегиями экосистемы Сбера», — заявил он.

В компании отмечают, что наибольшие темпы роста бизнеса были достигнуты за счет решений на базе собственных платформ по направлениям: мобильная связь с возможностью бесплатной связи для абонентов, цифровые каналы коммуникации с клиентами SMS, Push, VoIP и т.д., решения «Цифровой транспорт» и «Умный город». Наличие продуктового портфеля для B2B и B2G является отличительной особенностью СберМобайл от других операторов MVNO. Доля решений в этих сегментах в доходах компании составила 30%.

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