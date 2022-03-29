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Матвиенко заявила о готовности Москвы к отказу Европы от российских энергоресурсов

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Россия готова к альтернативным вариантам поставок своих энергоресурсов, в том числе к отказу Европы от них, в этом случае ресурсы будут перенаправлены на другие рынки. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

«Мы не заинтересованы в таком сценарии [в полной остановке импорта энергоресурсов из РФ в Европу], но готовы ко всем возможным вариантам, если все-таки [Евросоюз] пойдет на такой необдуманный шаг», — сказала она.

Матвиенко напомнила, что количество энергоресурсов на мировом рынке ограничено и после пандемии наблюдается бурный рост и восстановление экономик.

«Мы видим, как бурно развиваются страны Азии, Китай, Индия. И потребность в энергоресурсах, безусловно, будет расти. Если они [Евросоюз] примут такое решение, значит, у нас прорабатываются различные варианты замены рынков — только и всего», — добавила спикер Совфеда.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия должна стремиться к сокращению зависимости от импорта энергоресурсов из России.

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