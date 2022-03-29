Курс доллара впервые с 28 февраля опустился ниже 86 рублей

Во время торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 28 февраля упал ниже 86 рублей, а евро — ниже 95 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи.

По информации на 13:45 мск курс доллара расчетами на «завтра» снизился до 85,87 рубля (-3,88 рубля), а евро — до 94,95 рубля (-1,65 рубля).

Ранее курс доллара опустился ниже 87 рублей, а евро — ниже 96 рублей.

Накануне доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский рассказал о том, что современные курсы рубля к доллару и евро демонстрируют резкий переход к новой экономической реальности и некоторое ожидание дальнейшего развития событий.

Эксперт также сообщил, что курс рубля может резко снизиться в случае принятия решения о полном торговом эмбарго в отношении России, включая энергоносители, а также вывод РФ из долларовых расчетов.