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ПСБ выдал 180 млрд рублей кредитов бизнесу и населению за месяц в условиях санкций

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Depositphotos

ПСБ выдал российским компаниям и населению кредитные средства на сумму 180 млрд рублей за месяц работы в санкционных условиях. Данная сумма превышает объемы кредитов за аналогичный период 2021 года.

Банк демонстрирует устойчивость к санкционным ограничениям. В начале марта общая достаточность капитала ПСБ превысила 13%. Благодаря прочному запасу капитала банк может развивать кредитование и обеспечивать все целевые клиентские сегменты необходимыми ресурсами.

За прошедший месяц более половины выданных кредитов пришлось на крупный корпоративный бизнес. Около 36% кредитов было выдано малому и среднему бизнесу.

Самым востребованным продуктом в розничном кредитовании осталась льготная ипотека. В марте количество заявок на кредиты в рамках госпрограммы льготной ипотеки увеличилось более чем на 70%, а их доля в общем объеме ипотечной выдачи удвоилась.

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