Ритейлеры могут начать кредитовать бытовую технику под 10% переплаты

Российские магазины бытовой техники и электроники рассматривают возможность ввести кредиты на товары под 10% переплаты. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на участников рынка.

«Кредитное предложение предполагает первоначальный взнос в размере 10% стоимости покупки и погашение основной суммы и процентов в течение 10 месяцев. Общая переплата по кредиту составит порядка 10% при годовой ставке 23–23,5% в зависимости от предложения конкретного банка», — отметил представитель «М.Видео–Эльдорадо», где уже используют данную программу.

Он указал, что они стали использовать этот метод кредитования, так как он был ранее популярен в начале 2000-х годов. Такой вид кредита предоставляют работающие через кредитную платформу ритейлера ОТП Банк, МТС Банк и «Ренессанс Кредит».

По словам представителя ритейлера, приобретать технику по схеме «10-10-10» выгоднее, чем брать кредит. Например, если брать телефон за 50 тыс. рублей, то его итоговая стоимость при этой форме кредитования будет 55 тыс. рублей. При потребительском кредите же его цена вырастет до 67 тыс. рублей.

Представители других ритейлеров заявили, что пока формат «10-10-10» они не используют. Но эксперты рынка посчитали, что в ближайшее время он будет повсеместно, а большинство ритейлеров просто пока не успели ввести такой формат кредитования. Учитывая, что магазинам нужно сохранить прибыль и покупателей, формат «10-10-10» пока что станет самым выгодным предложением.

21 марта «Известия» писали, что магазины электроники в России стали отказываться от продажи товаров в рассрочку. В частности, это перестали делать монобрендовая сеть Apple re:Store и «М. Видео — Эльдорадо».