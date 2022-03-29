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Минфин РФ выплатил купон на $102 млн по суверенным евробондам с погашением в 2035 году

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Министерство финансов России в полном объеме исполнило обязательства по выплате купона на $102 млн по суверенным еврооблигациям с погашением в 2035 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Национальный расчетный депозитарий» 28 марта получил средства для выплаты купона этому выпуску евробондов.

Выпуск был размещен в 2019 году.

В сообщении министерства отмечается, что таким образом обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

22 марта сообщалось, что Минфин РФ выплатил купон на $65,6 млн по суверенным евробондам с погашением в 2029 году.

Минфин РФ 21 марта должен был произвести выплату купона по евробондам выпуска с погашением в 2029 году на $65,6 млн. Выпуск Россия-29 объемом $3 млрд Минфин разместил в марте 2018 года под 4,375% годовых.

Глава Министерств финансов России Антон Силуанов заявлял, что возможность выполнить обязательства по государственному долгу в иностранной валюте не зависит от РФ, но у нее есть достаточно средств для этого и других операций.

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