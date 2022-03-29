Производителям нефтехимии рекомендовали отвязать цены на продукцию от экспорта

Российским производителям нефтегазохимической продукции порекомендовали изменить способ ценообразования на свою продукцию, отвязав цены от зарубежных индикаторов и курсов валют. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В ведомстве указали, что отечественным компаниям необходимо принять меры по недопущению необоснованного роста цен на товары на внутреннем рынке. Речь идет о неприменении зарубежных ценовых индикаторов, а также о привязке цен к курсам иностранных валют.

ФАС отметила, что привязка к нетбэкам (цене реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя) может увеличить себестоимость продукции и для тех, кто использует сырье в своей деятельности, и для конечных потребителей.

В ведомстве предложили в качестве альтернативы нетбэкам использовать российские ценовые индикаторы, так как их преимуществом является прозрачное ценообразование, которое позволяет компаниям выстраивать долгосрочные договорные отношения. Это, в свою очередь, защитит конечного потребителя от высоких цен.

В середине марта Минпромторг России предложил временно установить максимально возможные внутренние цены на металлопродукцию и сырье, отвязав их от курса доллара.