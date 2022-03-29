В Германии оценили в три года период замены газа из России

Германии потребуется три года, чтобы найти других поставщиков газа взамен российского. Об этом в эфире телеканала ARD заявил генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум.

«По нашим оценкам, на снижение зависимости от газа из России потребуется три года», — отметил Бирнбаум. Он добавил, что без импорта газа из России экономика Германии понесет огромный ущерб, которого лучше всего избежать.

Глава компании оценил переход с российской нефти в один год. С углем ситуация может разрешиться быстрее. А вот замена поставщиков природного газа займет достаточно много времени.

Бирнбаум предупредил, что есть риск возникновения дефицита из-за нехватки компонентов в различных отраслях промышленности в том случае, если поставки энергоресурсов из России будут прекращены.

28 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в очередной раз выступил против оплаты российского газа в рублях. Он заявил, что все контракты предусматривают в большинстве своем оплату в евро.