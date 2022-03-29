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Молодые специалисты поделились зарплатными ожиданиями

«Зарплата.ру»: 44% выпускников хотят получать 50–70 тысяч рублей

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Согласно опросу сервиса «Зарплата.ру», значительная часть выпускников вузов рассчитывают на получение высокой зарплаты — от 40 тыс. рублей, сообщает телеканал RT.

44% выпускников хотят получать 50–70 тыс. рублей, еще 30% — менее 40 тыс. рублей. И только 10% выпускников вузов готовы работать за любую предложенную зарплату.

В целом 68% опрошенных уже работают, при этом из этого числа 13% работают в сфере образования и науки, в PR — 10%. Медицина, IT и сфера услуг идут вровень — по 9%, чуть меньше — 7% — в бухгалтерии и финансовой сфере.

Наименее привлекательными сферами трудоустройства молодые специалисты назвали образование (3%), госслужбу (4%), финансовую сферу (5%), юриспруденцию (6%) и промышленность (8%). Наиболее привлекательными — самозанятость (17%), искусство и развлечения (14%), IT (13%), маркетинг (12%) и медицину (11%).

«Но при этом никто из респондентов не указал, что хочет развиваться в блогосфере, и даже не рассматривает ведение блога как перспективную работу», — пояснили аналитики.

Ранее глава Минэка Максим Решетников назвал способы получить россиянам зарплату из-за границы.

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