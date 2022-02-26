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Агентство по инвестициям и торговле Польши останавливает обслуживание инвесторов из России

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Агентство по инвестициям и торговле Польши останавливает обслуживание российских инвесторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в Twitter-аккаунте организации.

«В связи с агрессией России на Украине Польское агентство по инвестициям и торговле останавливает обслуживание российских инвестиций и инвесторов, действующих на территории Польши», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Польша закрывает свое небо для российских авиакомпаний. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что поручил подготовить постановление правительства, которое приведет к закрытию воздушного пространства над Польшей для российских авиакомпаний, это будет означать запрет на взлеты и посадки из польских аэропортов для самолетов российских авиакомпаний и невозможность совершения ими полетов над территорией Польши.

До этого свое воздушное пространство для российских самолетов закрыла Великобритания.

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