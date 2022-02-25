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Адвокат посоветовал жаловаться в ФАС на завышающих цены ритейлеров

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Наиболее эффективным способом борьбы с ростом цен на различные товары и услуги являются массовые обращения граждан в Федеральную антимонопольную службу. Об этом «Пятому каналу» сообщил адвокат Сергей Жорин.

«Самый эффективный законный способ для потребителя — обратиться с заявлением в Федеральную антимонопольную службу», — сказал юрист. Он подчеркнул, что в периоды повышенного спроса требовать от ритейлеров стабильной и справедливой стоимости товаров сложно.

Утром 25 февраля одна из крупнейших российских сетей по продаже электроники и бытовой техники DNS сообщила, что поднимает цены на товары. Увеличение может составлять до 30%. По словам директора сети Дмитрия Алексеева, накануне DNS столкнулась с повышенным спросом на товары и фактически занималась «распределением дефицита».

«И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста», — отметил Алексеев.

«Коммерсант» сообщал, что торговые сети меняют свои цены из-за скачков валютных курсов, которые начались 24 февраля на фоне военной операции России на Украине.

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