В Совфеде оценили решение о заморозке «Северного потока – 2»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что решение о приостановке сертификации российского газопровода «Северного потока — 2» временное. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, так считают все здравомыслящие люди, потому что частные компании, в том числе «Газпром», вложили огромные средства в этот проект и не хотят их «закопать».

Спикер Совфеда отметила, что «Северный поток — 2» — самый экономически эффективный и логистически правильный способ доставки газа по трубе в европейские страны, а его заморозка приведет к повышению цены на газ в Европе.

Матвиенко подчеркнула, что Россия продолжит выполнять обязательства по поставке газа в ЕС.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики остановить сертификацию «Северного потока — 2». Речь идет об отзыве документа, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

Такое решение было озвучено после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. По словам Шольца, газопровод пока невозможно сертифицировать из-за «последних действий» РФ.

Министр экономики Германии Роберт Хабек в свою очередь не исключил, что решение кабмина не означает, что проект никогда не будет запущен.