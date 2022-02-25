Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Кремле оценили призыв Киева к переговорам о нейтральном статусе Украины 13:20
Цены на автомобили могут вырасти на 20% на фоне девальвации рубля 13:15
В Донецке загорелась нефтебаза 13:12
Пушилин рассказал о планах выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей 13:11
Источник в Минобороны России: ВС РФ не наносили никакие ракетные удары по Киеву 13:08
Премьер Италии заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь, как договаривался 13:06
Туминас ушел из Вахтанговского театра 13:04
Церемония вручения ресторанной премии World's 50 Best перенесена из Москвы... 12:59
Лукашенко назвал причину событий на Украине 12:59
Альпинист удержался на скале во время схода лавины 12:58

В Совфеде оценили решение о заморозке «Северного потока – 2»

Матвиенко считает временным решение о заморозке «Северного потока – 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Антон Ваганов/Reuters

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что решение о приостановке сертификации российского газопровода «Северного потока — 2» временное. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, так считают все здравомыслящие люди, потому что частные компании, в том числе «Газпром», вложили огромные средства в этот проект и не хотят их «закопать».

Спикер Совфеда отметила, что «Северный поток — 2» — самый экономически эффективный и логистически правильный способ доставки газа по трубе в европейские страны, а его заморозка приведет к повышению цены на газ в Европе.

Матвиенко подчеркнула, что Россия продолжит выполнять обязательства по поставке газа в ЕС.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики остановить сертификацию «Северного потока — 2». Речь идет об отзыве документа, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

Такое решение было озвучено после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. По словам Шольца, газопровод пока невозможно сертифицировать из-за «последних действий» РФ.

Министр экономики Германии Роберт Хабек в свою очередь не исключил, что решение кабмина не означает, что проект никогда не будет запущен.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть