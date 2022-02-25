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«Газпром» заявил, что поставки газа в Европу через Украину продолжаются в штатном режиме

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Компания «Газпром» заявила, что осуществляет подачу российского газа в Европу через территорию Украины в штатном режиме. Об этом заявил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов, передает ТАСС.

Европейские потребители должны получить 25 февраля 103,8 млн куб. м газа.

Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе к вечеру 24 февраля превысила отметку в $1500 за тыс. куб. м.

Стоимость газа на площадках растет на фоне заявлений европейских политиков из-за спецоперации России по демилитаризации Украины. В частности, глава немецкого Минэнерго Роберт Хабек говорил, что после российской военной операции в Донбассе Германия будет вынуждена отказаться от российского газа и угля.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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