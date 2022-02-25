В ЦБ рассказали, какая помощь будет оказана банкам, попавшим под санкции

Банк России и правительство России окажут любую необходимую поддержку российским банкам, попавшим под санкции со стороны Европейского союза, Великобритании и Соединенных Штатов, сообщается на сайте ведомства.

«Банк России и Правительство Российской Федерации будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавших под санкции западных государств. В частности, банкам, на которые наложены блокирующие санкции США: ПАО ВТБ, ПАО Совкомбанк, АО Новикомбанк, ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; банкам ПАО Промсвязьбанк и АО КБ Россия», — указано в сообщении.

По данным Центробанка, все эти банки заблаговременно подготовились к подобной ситуации и готовы продолжать функционирование в штатном режиме.

«Банки сохраняют высокий запас устойчивости и имеют значительный потенциал развития бизнеса по кредитованию российской экономики. Подавляющая часть баланса каждого банка (более 80%) номинирована в рублях», — пояснили в Центробанке.

Ранее Сбербанк отреагировал на санкции США.