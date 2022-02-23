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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Финские предприятия готовятся к возможному прекращению поставок газа из России

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Промышленные предприятия Финляндии готовятся к возможному прекращению поставок газа из России. Это может произойти в случае введения дальнейших санкций Евросоюза и вероятных контрсанкций из-за ситуации вокруг Украины, сообщила финская телекомпания Yle. Телекомпания ометила, что переход использующих российский газ электростанций на другие источники энергии «едва ли вызовет большие проблемы».

«Мы следим за ситуацией с Украиной и выясняем возможности заменить российский газ», — сказала представитель компании Ovako Анса Ряятяри.

Завод по производству стали в финской Иматре, который принадлежит компании, частично использует российский газ. По словам Ряятяри, альтернативным источником топлива мог бы быть газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

По информации Yle, сейчас газ в Финляндию поступает в примерно равных объемах как из РФ, так и по Balticconnector.

С Ряятяри согласен исполнительный директор компании — оператора финской системы передачи газа Gasgrid Finland Олли Сипиля. Он считает, что газа для Финляндии хватит, даже если поставки из России прекратятся благодаря альтернативному газопроводу.

«Balticconnector дает возможность получить через Эстонию доступ к газовому хранилищу в Латвии и СПГ-терминалу в Литве», — отметил он.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

О санкциях Евросоюза и США, которые последовали за этим решением – в материале «Газеты.Ru».

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