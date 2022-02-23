Президент Польши допустил «туристическую блокаду» для россиян

Президент Польши Анджей Дуда заявил о возможности блокады путешествий для россиян в случае обострения ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе пресс-конференции с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой Дуда напомнил, что Польша граничит с Калининградской областью.

«Я, как сосед России, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможности путешествий, например гражданам России», — сказал он.

При этом ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет вводить свои отдельные санкции против России, так как экономика страны не выдержит последствий.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости регионов Донецка и Луганска. После этого санкции в отношении России ввели США, Великобритания, Евросоюз, Австралия, Канада.