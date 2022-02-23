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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Лондоне рассказали, какие суммы готовы предоставить Киеву на «смягчение эффектов агрессии»

Британия может гарантировать Украине кредиты до $500 млн

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Власти Великобритании готовы гарантировать Украине предоставление кредитов на сумму до 500 млн долларов по линиям международных банков. Об этом сообщается на сайте МИД Британии со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Лиз Трасс.

Деньги будут выделяться Киеву Лондоном на «снижения экономических эффектов от российской агрессии».

«После вчерашнего заявления премьер-министра Великобритания готова предоставить гарантии кредитования Многостороннего банка развития (МБР) для проектов, которые будут поддерживать экономическую стабильность и жизненно важные реформы, такие как борьба с коррупцией», — уточняется в публикации министерства.

Как отметила Трасс, Британия готова предложить прямую экономическую поддержку Киеву, предоставив оборонительное оружие.

Подробности будущего кредитования и условий сотрудничества Великобритании и Украины не приводятся.

Ранее совет стран ЕС одобрил выделение пакета макрофинансовой помощи Украине в размере €1,2 млрд.

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