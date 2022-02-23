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Канада вводит экономические санкции против России из-за ДНР и ЛНР

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Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о первом раунде экономических санкций в отношении России на следующий день после того, как Москва признала сепаратистские регионы Донецка и Луганска независимыми, сообщает La Presse.

Он подчеркнул, что Канада осуждает признание Россией Донецкой и Луганской областей независимыми территориями и что это решение является нарушением Россией международных обязательств и Устава ООН.

Канада вводит «первый набор экономических санкций», которые будут действовать «до тех пор, пока не будет нарушена территориальная целостность Украины», указал канадский премьер. В частности, правительство Канады запрещает своим гражданам любые финансовые операции с ДНР и ЛНР, а также вводит санкции на членов российского парламента, проголосовавших за незаконное решение о признании республик. Также канадцам запрещено «участвовать в покупке российского суверенного долга», а Оттава «введет дополнительные санкции против российских банков, поддерживаемых государством, и запретит все финансовые операции с ними».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о введении санкций против 351 депутата Госдумы, голосовавшего за признание ДНР и ЛНР, и еще 27 физлиц и юрлиц.

Решение последовало после того, как 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. В связи с этим на Западе объявили о намерении ввести против России санкции.

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