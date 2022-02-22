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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава МИД ФРГ: Россия «почувствует последствия» из-за приостановки «Северного потока — 2»

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ приостановила сертификацию «Северного потока — 2», чтобы Россия почувствовала последствия своих действий. Об этом она сообщила перед встречей глав МИД ЕС в Париже, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что сейчас Германия разрабатывает пакет санкций против России.

«Россия нарушила все, что они обещали — что вернутся за стол переговоров. И теперь им нужно почувствовать последствия, в том числе в отношении «Северного потока — 2», — заявила Бербок.

Ранее министерство экономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2». Отмечается, что соответствующее решение было принято на фоне ситуации вокруг Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Он заверил, что этот шаг не позволяет «Северному потоку — 2» получить сертификат и быть запущенным.

До этого глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что санкции в отношении России, которые будут введены в случае вторжения Москвы на Украину, затронут всю мировую экономику и международную систему на долгосрочную перспективу.

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