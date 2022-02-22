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Глава британского МИД подписала санкции против России

Глава МИД Великобритании Трасс подписала первый пакет санкций в отношении России

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@trussliz/Twitter

Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подписала первый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщается на сайте Форин-офиса.

«Российская агрессия сопряжена с серьезными издержками. Сегодня я подписала нашу первую волну санкций, направленных против олигархов и банков, близких к Кремлю. Мы будем продолжать усиливать санкции, если Россия не откажется от деэскалации», — написала в своем микроблоге в Twitter Трасс.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новые санкции королевства в отношении России ударят по «экономическим интересам, которые поддерживали российскую военную машину».

Позднее глава британского правительства объявил, что Лондон вводит санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов – братьев Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Санкции против России
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