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Совфед одобрил закон об индексации военных пенсий

Совфед одобрил закон об индексации пенсий бывшим военным на 8,6%

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

На внеплановом заседании во вторник Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам с 1 января 2022 года, сообщает ТАСС.

По словам первого заместителя министра финансов РФ Леонида Горнина, после индексации пенсии увеличатся на 2 800 рублей, и военный пенсионер по выслуге лет в текущем году будет получать 33 300 руб. в месяц.

Изменения затронут около 2,6 млн человек служивших в МВД, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах.

Добавляется, что инициатива была подготовлена кабмином в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина о необходимости проиндексировать военные пенсии с 1 января 2022 года выше уровня инфляции.

Ранее правительственный законопроект был одобрен на пленарном заседании в Госдуме.

На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ президент Владимир Путин сделал заявление о необходимости повышения денежного довольствия военнослужащих выше уровня оплаты труда в ведущих отраслях экономики.

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