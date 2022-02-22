В МИД России оценили угрозу остановки сертификации «Северного потока — 2»

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Захарова: возможная остановка сертификации «Северного потока — 2» — политическое давление

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возможную приостановку сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» попыткой политического давления на бизнес и энергетический рынок. Об этом сообщает РБК.

«Все разговоры западников о том, что нельзя увязывать вопросы энергоресурсов с политикой, оказались, как это у них часто бывает, пустым звуком», — отметила Захарова.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Он заверил, что этот шаг не позволяет «Северному потоку — 2» получить сертификат и быть запущенным.

Позже стало известно, что министерство экономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

Первые санкции Евросоюза против России в ответ на признание независимости ДНР и ЛНР могут принять уже 22 февраля Масштаб санкций страны ЕС еще намерены обсудить. Рестрикции Лондона в отношении Москвы будут направлены против лиц, поддерживающих «российскую военную машину», сообщил британский премьер Борис Джонсон. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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