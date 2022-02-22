Россияне за год стали на 18% больше покупать напитки от Coca-Cola

Объем продаж компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в России в 2021 году вырос на 18,3% по сравнению с показателями 2020 года и достиг 2,1 млрд литров. Об этом говорится в сообщении компании.

Больше всего россияне в прошлом году покупали энергетики, газированные напитки для взрослых и напитки без сахара и с низким его содержанием.

Чистая прибыль Coca-Cola HBC выросла на 31,9%, до €547,2 млн. Стоимость акций компании также увеличилась и составила €1,5, в то время как в 2020 году была на уровне €1,14.

Чистая выручка Coca-Cola HBC также увеличилась и составила €7,168 млрд. Совокупный объем проданной продукции составил 13,7 млрд литров, что на 13% больше значений годом ранее.

Coca-Cola Hellenic — одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. В России компания представлена ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия».

В конце января несколько производителей газировки заявили о том, что цены на их продукцию могут подняться практически на четверть из-за подорожания сырья. Как говорится в сообщении, в феврале цены на продукцию могут подняться. Coca-Сola, PepsiCo и «Сады Придонья» поднимут ценник на 7–8%, «Шишкин лес» и «Якобс» — на 20–25%.