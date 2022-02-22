Индексы Мосбиржи и РТС продолжили снижение на открытии торгов

Основные индексы на Московской бирже продолжили снижение на открытии торгов 22 февраля, свидетельствуют данные площадки.

Индекс Мосбиржи с утра опустился на 6,38% до 2900,23 пунктов, а РТС – 8,04% до 1,133,39 пунктов.

Торги 21 февраля также закрылись снижением основных индексов. Индекс Мосбиржи опустился на 10,5% до 2998,84 пунктов, а РТС — на 13,21% до 1192,27 пунктов.

Цена эталонной нефти Brent утром во вторник продолжила вчерашний рост и достигла $97,59 за баррель.

Вечером в понедельник президент России Владимир Путин подписал документы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.