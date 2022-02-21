Экономист Хазин допустил конфискацию сбережений россиян

Россияне могут столкнуться с конфискацией всех их сбережений. Об этом сообщает KONKURENT.RU, ссылаясь на заявление экономиста Михаила Хазина.

По словам Хазина, накопления россиян могут быть конфискованы в определенных обстоятельствах.

«Речь идет о средствах, которые россияне хранят в банковских ячейках. Такие накопления могут пропасть в условиях нового экономического кризиса», — отметил Хазин.

По его словам, подобная ситуация уже была в России в 90-е годы. Однако вернуть конфискованные средства получилось не всем клиентам банков. Поэтому при ухудшении текущей экономической ситуации в России вполне вероятно повторение подобного сценария.

В середине февраля в исследовании ВЦИОМ сообщалось, что треть россиян (33%) имеют сбережения, из которых более половины за последний год вынуждены их тратить на непредвиденные нужды. При этом для того, чтобы иметь сбережения, большинству (69%) не приходится экономить на самом необходимом.