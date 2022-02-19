В Польше задумались об отключении «Северного потока — 1»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нельзя допустить ввода и запуска «Северного потока — 2» и надо прекратить работу «Северного потока — 1». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьера республики.

Моравецкий считает, что Россия пользуется газом якобы «как оружием».

«Поэтому мы так настойчиво выступаем против запуска «Северного потока — 2», а также [за то, чтобы] подумать об отключении «Северного потока — 1», — уточнил политик в ходе 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам премьер-министра, газотранспортная система Украины способна транспортировать 130 млрд. кубометров газа в год

«Два «Северных потока» — около 100 млрд кубометров. Они [«Северные потоки»] могут быть легко заменены», — допустил Моравецкий.

В свою очередь премьер-министр Польши добавил, что в случае отключения газопроводов будет исключено «вторжение» России на Украину. По его словам, Москва «будет зависеть от выполнения своих контрактов и прокачки газа через Украину».

Ранее в Германии заявили о готовности заплатить высокую цену за «Северный поток — 2».

Также на Украине рассказали об успешном блокировании «Северного потока – 2».