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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Центробанк ДНР ввел суточный лимит выдачи наличных денег

ЦБ ДНР временно запретил клиентам снимать с карт более 10 тыс. рублей за сутки

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Центральный банк самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) временно установил суточный лимит выдачи наличных денег из банкоматов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Правлением Центрального республиканского банка принято временное решение об установлении суточного лимита выдачи наличных денежных средств не более 10 000 российских рублей по одной платежной карте», — говорится в сообщении ЦБ.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны вооруженных сил Украины.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Донецкой республики обнародовала план наступления вооруженных сил Украины на Донбассе.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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