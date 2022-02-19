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Эксперт рассказала о ценах на газ в ЕС в 2022 году

Эксперт VYGON Кобикова: цены на газ в Европе в 2022 году вряд ли снизятся

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Старший консультант VYGON Consultant Екатерина Колбикова заявила, что цены на газ в Европе в этом году вряд ли снизятся, участники рынка ожидают сохранения стоимости «голубого топлива» на уровне $800 за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В текущем году не следует ожидать снижения цен: участники форвардного рынка ожидают сохранение стоимости на газ в ЕС на уровне $800 за тысячу кубометров вплоть до начала весны 2023 года», — рассказала Колбикова.

По ее словам, ограниченное увеличение среднегодовых производственных мощностей (на 14 млрд. кубометров) в совокупности с высоким предъявляемым спросом на газ в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе на рынке СПГ может повлиять на развитие дефицита. Это только усилит конкуренцию за топливо и таким образом будет подстегивать дальнейший рост европейских спотовых цен.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает варианты о расширении стратегических запасов природного газа, чтобы лучше подготовиться к следующей зиме в случае возникновения на территории Европы газового кризиса.

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