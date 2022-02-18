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Молодежь от 18 до 21 года чаще оформляет ипотеку на готовое жилье

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В сентябре 2021 года Сбер понизил минимальный возраст заемщиков по ипотеке до 18 лет. За время действия условий более тысячи человек оформили такой кредит на сумму более 2,8 млрд рублей, большинство из которых на готовое жилье.

Больше всего сделок было заключено в Московской области, Уфе, Екатеринбурге, Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Перми и Челябинске.

«Наиболее привлекательной ипотечной программой для молодежи в возрасте от 18 до 21 года является «Приобретение готового жилья». Заемщики такого возраста отказывается от перспективы приобретения нового жилья и возможности обустройства «под себя», в пользу высокой скорости переезда, отсутствия дополнительных трудно прогнозируемых расходов: закупка материалов, поиск подрядчиков. Мы постоянно улучшаем условия жилищных кредитов и уверены, что снижение возраста заемщиков поможет молодежи осуществить свою мечту о собственной квартире. Учитывая положительную динамику с сентября 2021 по декабрь 2021, можно предположить, что количество сделок продолжит увеличиваться», — отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

Молодые люди могут оформить ипотечные программы «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья».

Условия выдачи ипотечных кредитов для молодых людей такие же, как и для более взрослой аудитории. Процентная ставка в первый год кредита — от 0,1%, первоначальный взнос — от 10%, срок кредита — до 30 лет. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей, максимальная — 100 млн рублей. Стаж на текущем месте работы должен быть не менее трех месяцев.

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