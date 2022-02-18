Криптобиржа Binance присоединилась к Ассоциации банков России

Криптобиржа Binance вошла в экспертный центр по цифровым финансовым активам Ассоциации банков России (АБР). Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.

«Binance объявляет о вступлении в Ассоциацию банков России с целью обеспечения диалога с федеральными органами власти, законодателями, экспертами в сфере цифровых финансовых активов и цифровых валют», — отмечается в сообщении.

Президиум совета АБР одобрил вступление Binance в ассоциацию и принял решение создать экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам.

Основные цели экспертного центра заключаются в подготовке суждений по вопросам обращения криптовалют, обеспечении рабочих органов АБР материалами по данной теме и обобщении международного опыта с дальнейшим распространением в России.

Binance – крупнейшая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры, включающий в себя биржу по торговле цифровыми активами.

16 февраля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что запрет криптовалюты в России невозможен. Он призвал вывести криптовалюты в легальное поле, а также установить лимит на инвестиции в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов, чтобы снизить риски.