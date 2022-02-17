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Минфин: Россия смогла избежать включения в серый налоговый список Евросоюза

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Россия смогла избежать включения в серый налоговый список Евросоюза после принятия поправок в режим специальных административных районов («русские офшоры»). Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РБК.

Учитывая новые изменения в налоговом режиме, у Евросоюза больше нет оснований для внесения России в серый список налоговых юрисдикций. Благодаря приятию Госдумой 16 февраля законопроекта о правилах и условиях приобретения российской организацией статуса международной холдинговой компании — резидента специальных административных районов (САР).

«По результатам консультаций с ЕС российской стороной были подготовлены изменения в налоговый режим САР, чтобы привести его в соответствие требованиям ЕС к добросовестным налоговым практикам», — отметил Сазанов.

По его словам, такое быстрое внесение изменений было обусловлено тем, что Евросоюз решил утвердить новый список стран, где не соблюдались стандарты корпоративного налогообложения. Евросоюз собирался включить Россию в серый налоговый список, так как, по их мнению, спецрайоны создавали нечестную налоговую конкуренцию.

САР — территории с льготным налоговым режимом для инвесторов, которые были созданы в 2018 году для защиты бизнеса от санкций и репарации капитала. Сейчас в России два САР. Первый находится на острове Октябрьский Калининградской области, второй — на острове Русский Приморского края.

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