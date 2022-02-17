Старший вице-президент Сбера рассказала о современных подходах бизнеса к формированию эффективных команд

Старший вице-президент, руководитель блока HR Сбера Наталья Дудина охарактеризовала современный рынок труда.

«Работодатели сильно конкурируют друг с другом. По данным Росстата, в 2021 году количество вакансий выросло на 72%, тогда как количество резюме — всего на 1%. Почему так сложилось? По сумме многих факторов: с одной стороны, сказывается демография, меняются потоки трудовой миграции, растет самозанятость. Но, с другой стороны, и взгляды, подход людей меняются: как выбирать работу, какое место работа должна занимать в жизни. Эти изменения массовые, существенные и очень быстрые.

Не только «Сбер», все ведущие компании сфокусированы на работе с персоналом. Гибкие форматы работы, карьерное развитие, корпоративная культура, социальная ответственность, забота о сотрудниках и их семьях — сейчас уже все крупные работодатели убедились, что это важно, необходимо этому уделять внимание и в это серьезно вкладываться. Зарплаты и льготы уже не так мотивируют сегодняшних профессионалов. Страховка и печенье в офисе — приятно, но это предлагают многие», — отметила она.

Также Дудина рассказала, какие задачи находятся в фокусе крупнейших компаний сегодня.

«Все больше людей ищут в работе творчества, захватывающих задач, самореализации, драйва и азарта. И здесь «Сберу» с его масштабом, разносторонними интересами и устремленностью в будущее есть что предложить. Чтобы сотрудник чувствовал себя удовлетворенным, психологически благополучным — а значит, был лояльным и эффективным, — нужно сочетание материальных и нематериальных мотиваторов в выверенных пропорциях.

Но какие именно мотивы и какие пропорции — это очень индивидуально и к тому же изменчиво.

В фокусе сейчас — давать людям больше, чем они ожидают от работодателя. Чтобы оставаться успешной командой, мы постоянно ищем такие фишки и, что важно, внедряем их в масштабе всего «Сбера», на всех сотрудников», — отметила она.

Кроме того, Дудина рассказала, как «Сбер» развивает возрастное неравенство.

«У нас есть «Школа новых профессий» для переобучения на ИТ-, Data-специальности, абитуриенты 50+ успешно проходят интенсив в «Школе 21».

Я сама недавно с интересом прошла программу нашего корпоративного университета «Перезагрузка 55+. Новые смыслы и возможности». Программа помогает провести ревизию своих компетенций и ценностей, подсказывает, где можно эффективнее применить накопленный опыт. А еще подчеркивает наши преимущества, которых порой не хватает молодым: отсутствие барьеров в общении, жизненный опыт, здравый смысл и логику.

В конце 2021 года у нас стартовал марафон-исследование совместно с Stanford Center for Longevity. С нетерпением ждем подтверждения нашей гипотезы, что разновозрастные команды гораздо эффективнее», — заключила она.