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Налоговые сборы в прошлом году в РФ выросли на треть

В России за 2021 год налоговые сборы составили свыше 28 трлн рублей

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В России за прошлый год собрали 28,53 трлн. рублей налогов и сборов, в федеральный бюджет страны поступило от данной суммы 15,88 трлн. руб. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По итогам 2021 года, сумма налоговых сборов в РФ оказалась больше на 35,8% (по сравнению с 2020 годом).

Выяснилось, что почти половина от поступивших налогов (47,6%) за прошлый год приходится на шесть российских регионов.

Лидируют по налоговым поступлениям Москва (16,8%), Ханты-Мансийский (14,4%) и Ямало-Ненецкий (6,7%) автономные округа (АО), Петербург (5%), Московская область (4,8%).

Меньше всего налогов выплачено жителями Ингушетии (0,02%), Еврейской автономной области (0,03%) и республики Тыва (0,03%).

Согласно анализу, самые большие сборы связаны с добычей ископаемых, потому что в федеральный бюджет поступило 7,24 трлн. рублей.

Ранее в Государственной думе предложили выдавать гражданам доходы от ресурсов РФ.

Также известно, что Минфин не планирует изменений по НДФЛ в ближайшие годы.

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