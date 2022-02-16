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Минсельхоз назвал четыре товара, которые могут подорожать в этом году

Минсельхоз: в 2022 году могут подорожать молоко, хлеб, овощи и сахар

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Первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, какие продовольственные товары могут подорожать в этом году. Об этом сообщает ТАСС.

«Какие риски мы видим в текущем году по росту цен? Четыре товарных позиции можно выделить», — сказала она, выступая на парламентских слушаниях о госрегулировании ценообразования для АПК.

Речь идет о молочных изделиях, хлебе, овощах и сахаре.

По словам Лут, цены на хлеб в прошлом году выросли несильно, так как Минсельхоз предоставлял субсидию на 1 кг хлеба для того, чтобы продавать продукцию в рознице по фиксированной цене. Также регулируемые цены были и на сахар.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рост цен в России — «плата за открытость экономики» в условиях нестабильности.

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